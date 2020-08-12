تشكيل لجان فنية للمباشرة بصرف التخصيصات المقرة لذي قار

2020/08/12 | 15:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار، الأربعاء، تشكيل لجان فنية لغرض المباشرة بصرف التخصيصات المالية التي اقرها مجلس الوزراء.

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