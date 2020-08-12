العراق يسجل 3441 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2020/08/12 | 15:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها 2439 حالة شفاء و57 وفاة بسبب المرض خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إنه تم فحص ( 19933) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة […]

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