الكاظمي: علينا تحمل المسؤولية تجاه ذي قار وتوفير الدعم والعلاج لجرحى التظاهرات

2020/08/12 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء 11-اب-2020 : تفاجأت عندما رأيت جرحى التظاهرات من شباب محافظة ذي قار بهذا المستوى من الضرر، ويجب أن نتحمل المسؤولية تجاه هذه المحافظة المنكوبة، ونوفر الدعم والعلاج لجرحى التظاهرات، وأن ترى المشاريع الخدمية التي صوّت عليها مجلس الوزراء النور في الناصرية.

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين، كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح بوقي عن تفاهمات جديدة ابرمت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للتعامل مع المرحلة الراهنة.

وذكر فقي لـ(بغداد اليوم)، إن "الح

بغداد اليوم-ذي قار

حدد محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، الأربعاء (12 آب 2020)، شرطاً لصرف المبالغ المالية المخصصة للمحافظة، فيما أوضح كيفية إيصال الأموال إليها.

وقال الوائلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماع مجلس الوزراء اُقرّ فيه للمحافظة

بغداد اليوم- خاص

أعرب الناطق باسم حركة "أنصار الله الأوفياء"، عادل الكرعاوي، الأربعاء (12 آب 2020)، عن رفضه للمواقف الرسمية بشأن الاعتداء التركي الأخير على الأراضي العراقية، فيما دعا إلى طرد السفير التركي فاتح يلدز من البلاد.





وقال ال

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