الصحة العراقية تسجل 57 وفاة و3441 حالة إصابة جديدة بكورونا


الصحة العراقية تسجل 57 وفاة و3441 حالة إصابة جديدة بكورونا
2020/08/12 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأربعاء المصادف 12  آب 2020 

- تم فحص ( 19933) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1203883 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (2439) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   212بغداد / الكرخ      485مدينة الطب        51النجف الأشرف    125السليمانية            46 أربيل                93 دهوك                25          كربلاء             288كركوك             57ديالى               131واسط              149           البصرة             119ميسان               91بابل                 103  الديوانية             106 ذي قار             76الأنبار               43   المثنى               131  نينوى                92 صلاح الدين        16             

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3441 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   207بغداد الكرخ     311   مدينة الطب      98   النجف            154السليمانية         108       أربيل            389دهوك            69                كربلاء        287 كركوك        220  ديالى          86واسط         202 البصرة       577ميسان        128 بابل           58 الديوانية      54   ذي قار        125الأنبار          95المثنى          140نينوى          73 صلاح الدين    60    

- الوفيات   57    حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     2بغداد الكرخ        2 مدينة الطب        3 النجف              2السليمانية        5     أربيل          9 دهوك            2                   كربلاء          4 كركوك         2ديالى            1 واسط           3 البصرة        5ميسان          1   بابل            4الديوانية       1ذي قار        1          نينوى           5صلاح الدين    5 

مجموع الشفاء  :    114541      ( نسبة الشفاء  71,4  %)                       مجموع الأصابات :   160436                                               الراقدين الكلي:        40307                                                      الراقدين في العناية المركزة: 592                                                  مجموع الوفيات:   5588

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