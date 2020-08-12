الصحة العراقية تسجل 57 وفاة و3441 حالة إصابة جديدة بكورونا

2020/08/12 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأربعاء المصادف 12 آب 2020

- تم فحص ( 19933) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1203883 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2439) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 212بغداد / الكرخ 485مدينة الطب 51النجف الأشرف 125السليمانية 46 أربيل 93 دهوك 25 كربلاء 288كركوك 57ديالى 131واسط 149 البصرة 119ميسان 91بابل 103 الديوانية 106 ذي قار 76الأنبار 43 المثنى 131 نينوى 92 صلاح الدين 16

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3441 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 207بغداد الكرخ 311 مدينة الطب 98 النجف 154السليمانية 108 أربيل 389دهوك 69 كربلاء 287 كركوك 220 ديالى 86واسط 202 البصرة 577ميسان 128 بابل 58 الديوانية 54 ذي قار 125الأنبار 95المثنى 140نينوى 73 صلاح الدين 60

- الوفيات 57 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 2بغداد الكرخ 2 مدينة الطب 3 النجف 2السليمانية 5 أربيل 9 دهوك 2 كربلاء 4 كركوك 2ديالى 1 واسط 3 البصرة 5ميسان 1 بابل 4الديوانية 1ذي قار 1 نينوى 5صلاح الدين 5

مجموع الشفاء : 114541 ( نسبة الشفاء 71,4 %) مجموع الأصابات : 160436 الراقدين الكلي: 40307 الراقدين في العناية المركزة: 592 مجموع الوفيات: 5588

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