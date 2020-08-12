2020/08/12 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فحص ( 19933) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1203883 ) سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2439) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 212 بغداد / الكرخ 485 مدينة الطب 51 النجف الأشرف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تسجل 3441 اصابة و 57 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 3441 اصابة و 57 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 3441 اصابة و 57 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).