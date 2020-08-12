نائب: الكاظمي يتعاطى مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي

2020/08/12 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء، ان رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي مازال يتعاطى مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي، مشيرا الى ان الحكومة الحالية لم تتخذ اية خطوات اصلاحية.وقال العقابي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعد انقضاء ١٠٠ يوم من عمر حكومة السيد مصطفى الكاظمي، ومع أن الإنصاف يقتضي …

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