الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 3441 إصابة جديدة ووفاة 57 وشفاء 2439 مصاباً

2020/08/12 | 16:03 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء (2439) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 212

بغداد / الكرخ 485

مدينة الطب 51

النجف الأشرف 125

السليمانية 46

أربيل 93

دهوك 25

كربلاء 288

كركوك 57

ديالى 131

واسط 149

البصرة 119

ميسان 91

بابل 103

الديوانية 106

ذي قار 76

الأنبار 43

المثنى 131

نينوى 92

صلاح الدين 16

- الإصابات الجديدة: 3441 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 207

بغداد الكرخ 311

مدينة الطب 98

النجف 154

السليمانية 108

أربيل 389

دهوك 69

كربلاء 287

كركوك 220

ديالى 86

واسط 202

البصرة 577

ميسان 128

بابل 58

الديوانية 54

ذي قار 125

الأنبار 95

المثنى 140

نينوى 73

صلاح الدين 60

- الوفيات 57 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 2

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 3

النجف 2

السليمانية 5

أربيل 9

دهوك 2

كربلاء 4

كركوك 2

ديالى 1

واسط 3

البصرة 5

ميسان 1

بابل 4

الديوانية 1

ذي قار 1

نينوى 5

صلاح الدين 5

مجموع حالات الشفاء: 114541 ( نسبة الشفاء 71,4 %)

مجموع الإصابات : 160436

الراقدون الكلي: 40307

الراقدون في العناية المركزة: 592

مجموع الوفيات: 5588

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