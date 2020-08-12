الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 3441 إصابة جديدة ووفاة 57 وشفاء 2439 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 3441 إصابة جديدة ووفاة 57 وشفاء 2439 مصاباً
2020/08/12 | 16:03 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 

 سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء (2439) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   212

بغداد / الكرخ      485

مدينة الطب        51

النجف الأشرف    125

السليمانية            46 

أربيل                93 

دهوك                25          

كربلاء             288

كركوك             57

ديالى               131

واسط              149           

البصرة             119

ميسان               91

بابل                 103  

الديوانية             106 

ذي قار             76

الأنبار               43   

المثنى               131  

نينوى                92 

صلاح الدين        16             

    

 

- الإصابات الجديدة: 3441 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   207

بغداد الكرخ     311   

مدينة الطب      98   

النجف            154

السليمانية         108       

أربيل            389

دهوك            69                

كربلاء        287 

كركوك        220  

ديالى          86

واسط         202 

البصرة       577

ميسان        128 

بابل           58 

الديوانية      54   

ذي قار        125

الأنبار          95

المثنى          140

نينوى          73 

صلاح الدين    60    

 

 

- الوفيات   57 حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     2

بغداد الكرخ        2 

مدينة الطب        3 

النجف              2

السليمانية        5  

   أربيل          9 

دهوك            2                   

كربلاء          4 

كركوك         2

ديالى            1 

واسط           3 

البصرة        5

ميسان          1   

بابل            4

الديوانية       1

ذي قار        1          

نينوى           5

صلاح الدين    5 

                 

  

            

 

مجموع حالات الشفاء:    114541      ( نسبة الشفاء  71,4  %)                       

مجموع الإصابات :   160436                                               

الراقدون الكلي:        40307                                                      

الراقدون في العناية المركزة: 592                                                  

مجموع الوفيات:   5588

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