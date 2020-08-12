الحلقة الخامسة من صورة الكون المري بين العلم والدين - جواد بشارة

2020/08/12 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الحلقة الخامسة من صورة الكون المرئي بين العلم والدين صورة الكون المرئي بين العلم والدين 5-10د.



جواد بشارةمعضلة الأصل والبداية للكون المرئي:التمعن مرة أخرى في مسألة أصل الكون المرئي: أو على مشارف الإدراك والاستيعاب البشري.مفهوم الأصل بالأساس موضوع لا ينبغي التفكير فيه والسبب لأنه معطى يصعب التعاطي معه بالنسبة للإدراك البشري وقدرة الاستيعاب لدى البشر.



فمع موضوع أصل الكون ......





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