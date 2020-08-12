السادية السلطوية والمجتمع البدائي - عباس علي العلي

2020/08/12 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لعل الكثير من الناس يشيرون إلى مرحلة تاريخية محددة من تقويمهم الزمني على أنه يمثل نوعا من الفاشستية أو النازية التي حكمت بلادهم، ومنهم العراقيون الذين يصفون حكومة البعث عموما ونظام صدام حسين تحديدا على أنه من أسوأ المراحل السوداء التي مرت على العراق، وليس دفاعا عن أحد ولا تبيضا لصفحات سوداء لم يعد بالإمكان تجميلها أو تزينها بأي حال، ولكن هذا القول فيه تجني على الحقيقية ليست حقيقة النظام بالتأكيد و ......





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