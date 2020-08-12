العراق: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز الـ160 ألف حالة

2020/08/12 | 16:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 160436 ألف حالة.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص ( 19933) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1203883)".

سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2439) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 212

بغداد / الكرخ 485

مدينة الطب 51

النجف الأشرف 125

السليمانية 46

أربيل 93

دهوك 25

كربلاء 288

كركوك 57

ديالى 131

واسط 149

البصرة 119

ميسان 91

بابل 103

الديوانية 106

ذي قار 76

الأنبار 43

المثنى 131

نينوى 92

صلاح الدين 16

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 3441 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 207

بغداد الكرخ 311

مدينة الطب 98

النجف 154

السليمانية 108

أربيل 389

دهوك 69

كربلاء 287

كركوك 220

ديالى 86

واسط 202

البصرة 577

ميسان 128

بابل 58

الديوانية 54

ذي قار 125

الأنبار 95

المثنى 140

نينوى 73

صلاح الدين 60

- الوفيات 57 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 2

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 3

النجف 2

السليمانية 5

أربيل 9

دهوك 2

كربلاء 4

كركوك 2

ديالى 1

واسط 3

البصرة 5

ميسان 1

بابل 4

الديوانية 1

ذي قار 1

نينوى 5

صلاح الدين 5

مجموع الشفاء : 114541 (نسبة الشفاء 71,4 %)مجموع الإصابات : 160436الراقدون الكلي: 40307الراقدون في العناية المركزة: 592مجموع الوفيات: 5588".

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