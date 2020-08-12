العراق: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز الـ160 ألف حالة

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص ( 19933) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1203883)".
سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2439) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 212
بغداد / الكرخ 485
مدينة الطب 51
النجف الأشرف 125
السليمانية 46
أربيل 93
دهوك 25
كربلاء 288
كركوك 57
ديالى 131
واسط 149
البصرة 119
ميسان 91
بابل 103
الديوانية 106
ذي قار 76
الأنبار 43
المثنى 131
نينوى 92
صلاح الدين 16
- الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 3441 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 207
بغداد الكرخ 311
مدينة الطب 98
النجف 154
السليمانية 108
أربيل 389
دهوك 69
كربلاء 287
كركوك 220
ديالى 86
واسط 202
البصرة 577
ميسان 128
بابل 58
الديوانية 54
ذي قار 125
الأنبار 95
المثنى 140
نينوى 73
صلاح الدين 60
- الوفيات 57 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 2
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 3
النجف 2
السليمانية 5
أربيل 9
دهوك 2
كربلاء 4
كركوك 2
ديالى 1
واسط 3
البصرة 5
ميسان 1
بابل 4
الديوانية 1
ذي قار 1
نينوى 5
صلاح الدين 5
مجموع الشفاء : 114541 (نسبة الشفاء 71,4 %)مجموع الإصابات : 160436الراقدون الكلي: 40307الراقدون في العناية المركزة: 592مجموع الوفيات: 5588".
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