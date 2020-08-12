عراب السلة العراقية يصب جام غضبه على إدارة الميناء

2020/08/12 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عبر نجم كرة السلة العراقية قتيبة عبد الله، عن غضبه الشديد من قرار إدارة نادي الميناء بانسحاب فريق السلة من منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز.وقال عبد الله لـ / المعلومة/ إن “قرار الغاء فريق السلة بنادي الميناء هو قرار مجحف جداً بحق كرة السلة البصرية والعراقية بصورة عامة”.وأضاف “من الصعب جداً […]

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