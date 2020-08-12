بسبب تسارع كورونا بالانتشار …نينوى تعلن حظرا تاما للتجوال

2020/08/12 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قررت خلية الازمة في محافظة نينوى فرض حظر التجوال التام ثلاثة ايام في الاسبوع وذلك تفاديا لإتساع فيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم الخلية في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان النائب الاول لمحافظ نينوى سيروان الروژبياني وجه بان حظر التجوال سيكون تاما لايام الخميس والجمعة والسبت تماشيا مع قرارات خلية الازمة المركزية […]

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