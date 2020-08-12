أربيل تتخطى بغداد من حيث المدن الأغلى معيشة في العالم

2020/08/12 | 16:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..افاد موقع “نومبيو” الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، بأن أربيل عاصمة إقليم كردستان جاءت في المرتبة 329 من بين المدن العالمية من حيث تكلفة المعيشة، كما أظهر العاصمة العراقية بغداد في المرتبة 335.وجاء في التقرير بحسب آخر تحديث خلال شهر آب الجاري لعام 2020 ان التصنيف تضمن 514 مدينة مدرجة في […]

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