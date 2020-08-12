النزاهة العراقية تطالب بإيقاف رواتب هذه الفئة!

2020/08/12 | 16:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت دائرة الوقاية بهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، بطلب الى مؤسسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب فئة محددة، اذا لما يقدما استمارة كشف الذمة المالي...

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