رئيس مجلس النواب: نعمل لتهيئة الظروف الى دور شبابي فاعل في صناعة التغيير الحقيقي بالعراق

2020/08/12 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، اننا نتطلع ونعمل لتهيئة الظروف لدور شبابي فاعل في صناعة التغيير الحقيقي في العراق.وقال رئيس مجلس النواب في تغريدة له على منصة تويتر، واطلعت عليها “تقدم” “بمناسبة اليوم الدولي للشباب نتطلع ونعمل لتهيئة الظروف لدور شبابي فاعل في صناعة التغيير الحقيقي في العراق”.واضاف ان “الأمل …

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