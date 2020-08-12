الإمارات تدين الانتهاكات التركية في العراق

2020/08/12 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

دان وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية الاماراتي، انور قرقاش، الأربعاء، 12 آب، 2020، الانتهاكات التركية في العراق.

وقال قرقاش في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "نقف مع العراق الشقيق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته".

واضاف أن "موقفنا ثابت في ‏رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي"، مبينا أن "العلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على ‏الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي"‎.,

وفي وقت سابق، دانت مصر قيام طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي باستهداف مركبة تابعة لقوات حرس الحدود العراقي من منطقة "سيدكان" شمال العراق.

وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية: "تدين جمهورية مصر العربية، استهداف طائرة مسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة سيدكان شمال العراق يوم أمس، مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين، وبما يمثل انتهاكاً مرفوضا لسيادة العراق الشقيق، وتهديداً جديداً للأمن والاستقرار الإقليمي".

وشمل البيان تقديم خالص تعازي مصر لأسر الضحايا وللجيش العراقي الباسل.



كما تضمن البيان التأكيد على تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب العراق في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.‎

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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء انه علينا تحمل المسؤولية تجاه ذي قار وتوفير الدعم والعلاج لجرحى التظاهرات.

وبين الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم 11-اب-2020: "تفاجأت عندما رأيت جرحى التظاهر

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وذكر فقي لـ(بغداد اليوم)، إن "الح

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حدد محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، الأربعاء (12 آب 2020)، شرطاً لصرف المبالغ المالية المخصصة للمحافظة، فيما أوضح كيفية إيصال الأموال إليها.

وقال الوائلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماع مجلس الوزراء اُقرّ فيه للمحافظة

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