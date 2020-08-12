مصر تدين الاعتداء التركي على قوات حرس الحدود العراقية

2020/08/12 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

دانت مصر قيام طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي باستهداف مركبة تابعة لقوات حرس الحدود العراقي من منطقة "سيدكان" شمال العراق.

وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية: "تدين جمهورية مصر العربية، استهداف طائرة مسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة سيدكان شمال العراق يوم أمس، مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين، وبما يمثل انتهاكاً مرفوضا لسيادة العراق الشقيق، وتهديداً جديداً للأمن والاستقرار الإقليمي".

وشمل البيان تقديم خالص تعازي مصر لأسر الضحايا وللجيش العراقي الباسل.



كما تضمن البيان التأكيد على تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب العراق في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.

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