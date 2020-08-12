2020/08/12 | 16:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن مسؤولون صينيون انتشار مرض جديد مميت، أكثر فتكا من فيروس كورونا المستجد، في أنحاء دولة كازاخستان الآسيوية.وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، شهدت كازاخستان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بالمرض الجديد منذ منتصف شهر يونيو الماضي.وأعلنت وزارة الصحة في البلاد إن المرض عبارة عن “التهاب رئوي غير معروف، وتم تسجيل أكثر من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أشد فتكا من كورونا.. مسؤولون صينيون يعلنون انتشار مرض جديد أصاب الالاف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أشد فتكا من كورونا.. مسؤولون صينيون يعلنون انتشار مرض جديد أصاب الالاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).