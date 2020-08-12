“عقبال الباقيين”.. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

2020/08/12 | 16:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعرب عدد من مشاهير لبنان عن سعادتهم لاستقالة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الذي قدم استقالته مساء الإثنين للرئيس اللبناني ميشال عون، بعد الانفجار الذي وقع على مدينة مرفأ ببيروت الثلاثاء الماضي.نوال الزغبي نشرت تغريدة، عبر حسابها بموقع (تويتر)، وقالت: “حسان دياب استقال، عقبال الباقيين”.أما الإعلامية ديما صادق، قالت: “يس الانجاز استقالة […]

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