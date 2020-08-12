المنافذ الحدودية: رفع الكرفانات غير المخول تواجدها في منفذ مندلي

2020/08/12 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مندلي الحدودي في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، برفع الكرفانات المتواجدة في المنفذ بدون مسوغ قانوني وتخويل رسمي .وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “باشرت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مندلي الحدودي في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، برفع الكرفانات المتواجدة في المنفذ بدون مسوغ قانوني وتخويل رسمي”، مبينة ان …

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