مصر تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الاعتداءات التركية في العراق

2020/08/12 | 16:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..هاجمت مصر تركيا بعد قيام طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي باستهداف مركبة تابعة لقوات حرس الحدود العراقي من منطقة “سيدكان” شمال العراق.وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية: “تدين جمهورية مصر العربية، استهداف طائرة مسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة سيدكان شمال العراق يوم أمس، مما أسفر عن مقتل […]

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