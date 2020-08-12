ماري ترامب لمؤيدي عمها دونالد : اذا كنتم تهتمون له فدعوه يخرج من البيت الابيض

2020/08/12 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … دعت ماري ترامب ابنه اخ الرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤيدي عمها الى الى عدم التصويت له في الانتخابات القادمة معتبرة ان دونالد نموذج لشخصية مضطربة تعاني من اعراض السادية والقسوة.ونقل موقع رو ستوري الامريكي في مقابلة ترجمتها وكالة/ المعلومة/ عن ماريا قولها مخاطبة مؤيدي ترامب ” اذا كنتم حريصين فعلا عليه […]

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