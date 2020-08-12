ايران تعلن تشغيل منفذ خسروي مع العراق على مدار الاسبوع

2020/08/12 | 17:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، أن الجانب العراقي وافق على استقبال السلع من منفذ خسروي غربي البلاد على مدار الاسبوع، بعد ما كان محصورا بيومي الاحد والاربعاء بسبب اجراءات فيروس كورونا.

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