للحوامل.. 10 نصائح للوقاية من فيروس (كورونا)

2020/08/12 | 17:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تتزايد يوم بعد يوم المناشدات لكبار السن والحوامل بمحاولة العزل المنزلي، خوفاً من فيروس (كورونا) المستجد فهم الأكثر عرضة للإصابة به، وفقاً لتصريحات وزارة الصحة المصرية.وهنالك عدة للنصائح وكيف يمكن للحامل أن تحمى نفسها من الفيروس المستجد؟ أولاً: تجنّبي تماماً الأماكن المزدحمة، فلا داعي للمشاركة في التجمّعات العائلية، أو ركوب مواصلات عامة، وعموماً […]

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