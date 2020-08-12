حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

2020/08/12 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نفى الفنان السوري باسم ياخور، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضه لحادث سير أدى إلى وفاته في دولة الإمارات العربية المتحدة.وكتب باسم عبر حسابه على حسابه بموقع (انستغرام): “أحبائي وأصدقائي أنا بخير بعض المرضى والحاقدين الله يشفيهم فبركوا إشاعة تعرضي لحادث شكراً لكل اهتمامكم ومحبتكم أيها الرائعين”.

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