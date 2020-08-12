الأسري… أداة لتفكيك الأسرة والمجتمع!!!

2020/08/12 | 17:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلام موسى جعفر صياغة العنوان قد توحي للقارئ، لأول وهلة، وكأني أقف الى جانب تعنيف المرأة داخل الأسرة.ومع ذلك وجدت العنوان مناسبة قد تُحْدِث صدمة لدى القارئ، تدفعه الى مواصلة قراءة المقال الموجز! منذ طفولتي وأنا أنظر الى النساء باعتبارهن مصدراً للجمال والطيبة.في العام 1963 وبعد الانقلاب الفاشي هربت عائلتنا من […]

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