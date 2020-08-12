البرلمان العربي يعلن استعداده لحشد دولي لإيقاف الاعتداءات التركية بالعراق

2020/08/12 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أدان مشعل السُّلمي رئيس البرلمان العربي، مقتل ضابطين عراقيين خلال الهجوم تركي بطائرة مسيرة في إقليم كوردستان حيث تقصف تركيا مواقع حزب العمال الكوردستاني.وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء على أن هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعد تعدياً […]

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