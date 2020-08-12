خبايا وزارة الخارجية العراقية

2020/08/12 | 17:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حامد احمد المعموري الى /عناية السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المحترم الى /عناية نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي المحترم أن الأوان على كشف خبايا وزارة الخارجية ومايدور بها من شبكات سرقة المال العام وتهريب الاموال وسوء استخدام السلطة وجميعها تحتمي بغطاء الدبلوماسية وخدمة العراق وتعزيز حضوره في المحافل الدولية.هل تنامى الى […]

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