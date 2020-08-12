بالجدول..اسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم

2020/08/12 | 17:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصبة “يس عراق” اسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 12/8/2020 بـالدينار العراقي: الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 74,553 دينار $62.14 سعر الذهب عيار 22 68,341 دينار $56.97 اسعار الذهب عيار 21 65,236 دينار $54.38 اسعار الذهب عيار 18 55,916 دينار $46.61 سعر الذهب عيار 14 43,490 […]

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