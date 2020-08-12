للشهر الرابع على التوالي..مخزونات النفط العالمي تتصاعد

2020/08/12 | 17:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد ارتفعت مخزونات النفط التجارية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو/حزيران الماضي.وكشف التقرير الشهري للمنظمة الصادر اليوم الأربعاء، أن المخزونات العالمية من النفط ارتفعت 24.3 مليون برميل في يونيو/حزيران على أساس شهري لتسجل 3240 مليون برميل.وتأتي الزيادة مع صعود مخزونات الخام والمنتجات البترولية بنحو 12.8 […]

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