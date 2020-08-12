أوبك تدعو إلى استمرار خفض الإنتاج وسط مخاطر الاحتفاظ باحتياطيات نفطية كبيرة

2020/08/12 | 17:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت منظمة “أوبك” اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط العالمي انخفض في تموز/يوليو بـ 9.98 مليون برميل يوميا على أساس سنوي حتى 88.75 مليون برميل يوميا.وجاء في تقرير المنظمة لشهر آب/أغسطس: “أظهرت البيانات الأولية لشهر حزيران/يونيو أن إجمالي مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع بمقدار 24.3 مليون برميل يوميًا على […]

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