الزراعة: توجّه لتشجيع القطاع الاستثماري

2020/08/12 | 17:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن توجّه لدعم الفلاحين بقوانين تشجع على إنشاء معامل لإنتاج الألبان فيما أشارت إلى أن العراق يستورد بـ 3 مليارات دولار سنويا منتجات الألبان.

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