مجلس النواب : العراق ينفرد ” بخاصية مهمة ” يجب عليه استثمارها

2020/08/12 | 17:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن العراق ينفرد بخاصية نسبة الشباب للسكان التي تتجاوز 62%، مشددا على ضرورة استثمار هذا “المورد البشري”.وقال الكعبي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن” لجنة الشباب والرياضة نظمت اليوم، الملتقى الشبابي الخاص بمناقشة وثيقة حقوق الشباب وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب”.وأضاف أن […]

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