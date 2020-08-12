قائمة برشلونة الرسمية ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

2020/08/12 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يستعد نادي برشلونة، لملاقاة منافسه بايرن ميونيخ، في مباراة تقام الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويظل الناديان البافاري والكاتالوني مرشحان بقوة للحصول على لقب أبطال أوروبا، لكن أحدهما سيخرج من سباق المنافسة بدور ربع النهائي، حيث أنهما سيلتقيان ببعضهما البعض، الجمعة المقبل، على أن يواجه الفائز منهما، مع أحد الفريقين، مانشستر سيتي أو أولمبيك ليون، في نصف النهائي.

وأعلن المدير الفني كيكي سيتين ، اليوم الأربعاء، قائمة فريقه الرسمية التي تخوض موقعة بايرن ميونيخ القادمة، نستعرضها لكم في سعودي سبورت:

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لانجليه، فيربو، رونالد أراخو، ألبا، روبيرتو

الوسط: راكيتيتش، فيدال، بوسكيتس، دي يونج، مونشو، بويج، مينجويزه، جاندرو، ريس، كونراد

الهجوم: ديبميلي، ميسي، سواريز، جريزمان، بيراثويت، وفاتي.

يشار إلى أن بعثة نادي برشلونة تسافر غدًا الخميس إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، من أجل ملاقاة النادي البافاري في أبطال أوروبا.

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