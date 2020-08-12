2020/08/12 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان صحفي

استدعت وزارة الخارجيّة سفير جمهوريّة تركيا في العراق فاتح يلدز على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها: القصف الأخير بطائرة مُسيّرة الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان، وما تسبّب به من استشهاد ضابطين، وجنديّ من الجيش العراقيّ.

وحمّلت المُذكّرة التي سلّمها وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم إلى السفير التركيّ حُكُومة الأخير مسؤوليّة هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركيّ بتوضيح ملابساته، ومُحاسَبة مُرتكبيه المُعتدِين.

وشدّدت الوزارة في المُذكّرة على ضرورة أن تُباشِر الحُكُومة التركيّة بإيقاف القصف، وسحب قواتها المُعتدِية من الأراضي العراقيّة كافة،التي استهدفت ولأوّل مرّة قادة عسكريّين عراقيّين كانوا في مهمّة لضبط الأمن في الشريط الحُدُوديّ بين البلدين.

وعدّت في بيان أعلنته الوزارة أمس أنّ ما قامت به تركيا عمل عدائيّ، وانتهاك لسيادة وحرمة البلاد.في ذات الصدد ألغت الحُكُومة العراقيّة زيارة وزير الدفاع التركيّ إلى بغداد، وكذلك جميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك في الوقت الحاليّ.

وزارة الخارجيّة بغداد

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- كردستان

اتهمت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، 12 آب، 2020، الحكومة الاتحادية في بغداد بالمماطلة في رواتب موظفي الإقليم.

وقالت حكومة كردستان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "عقدت، اليوم الأربعاء 12 آب 2020، جلستها الاعتيادية &

بغداد اليوم- متابعة

دان وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية الاماراتي، انور قرقاش، الأربعاء، 12 آب، 2020، الانتهاكات التركية في العراق.

وقال قرقاش في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "نقف مع العراق الشقيق في مواجهة الانتهاكات ال

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء انه علينا تحمل المسؤولية تجاه ذي قار وتوفير الدعم والعلاج لجرحى التظاهرات.

وبين الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم 11-اب-2020: "تفاجأت عندما رأيت جرحى التظاهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية العراقية تعلن استدعاء السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخارجية العراقية تعلن استدعاء السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).