2020/08/12 | 17:28 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)… أعلنت منظمة اوبك، الاربعاء، ان متوسط أسعار المنظمة بلغت 43.42 دولار للبرميل الواحد في تموز، متوقعة انخفاض نمو الاقتصاد العالمي الى -4 % في عام 2020.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري لها إن “متوسط أسعار سلة أوبك لشهر تموز بلغت 43.42 دولار للبرميل الواحد مرتفعا 6.37 دولار عن الشهر السابق لتصل إلى أعلى قيمة […]
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وقالت المنظمة في تقريرها الشهري لها إن “متوسط أسعار سلة أوبك لشهر تموز بلغت 43.42 دولار للبرميل الواحد مرتفعا 6.37 دولار عن الشهر السابق لتصل إلى أعلى قيمة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوبك : أسعارنا بلغت 43.42 دولار للبرميل ونتوقع انخفاض نمو الاقتصاد لـ -4 %) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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