اوبك : أسعارنا بلغت 43.42 دولار للبرميل ونتوقع انخفاض نمو الاقتصاد لـ -4 %

2020/08/12 | 17:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت منظمة اوبك، الاربعاء، ان متوسط أسعار المنظمة بلغت 43.42 دولار للبرميل الواحد في تموز، متوقعة انخفاض نمو الاقتصاد العالمي الى -4 % في عام 2020.وقالت المنظمة في تقريرها الشهري لها إن “متوسط أسعار سلة أوبك لشهر تموز بلغت 43.42 دولار للبرميل الواحد مرتفعا 6.37 دولار عن الشهر السابق لتصل إلى أعلى قيمة […]

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