أنتِ سنية أم شيعية؟ أمل حجازي ترد لأول مرة

2020/08/12 | 17:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ردت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، على التساؤل الخاص بطائفتها الدينية، وهل هي سنيّة أم شيعيّة.وقالت أمل حجازي عبر حسابها بموقع (تويتر): “يسألونني أنتِ سنيّة أم شيعيّة..أقول أنا من طائفة رسولنا الكريم..إن كان سنيّاً فأنا سنيّة، وإذا كان شيعيّاً فأنا شيعيّة، الإجابة لكم”.وأضافت: “الحمد لله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن […]

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