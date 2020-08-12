شنكالي: تحركات لتعديل المادة 3 بقانون المحكمة الاتحادية لتحديد جهة اختيار الاعضاء

2020/08/12 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكد النائب السابق ماجد شنكالي، الاربعاء، امكانية اجراء الانتخابات من دون تمرير تعديل قانون الانتخابات عبر تعديل المادة الثالثة بقانون المحكمة الاتحادية الامر الذي يجري التحرك عليه داخل البرلمان.وقال شنكالي لـ/المعلومة/ ان “هناك حراك برلماني لتعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية حول الجهة التي تسمي او تختار اعضاء المحكمة الاتحادية وحسمها”.واضاف […]

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