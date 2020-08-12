أعتقال شخص يبيع أجهزة تسجيل ممنوعة في البصرة

2020/08/12 | 17:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلقاء القبض على شخص يبيع أجهزة تسجيل ممنوعة الاستيراد في محافظة البصرة، مشيرة إلى ضبط 3 سيارات مهرّبة من ميناء أم قصر.وقالت الوكالة في بيان إنه “من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي تم رصد أحد المتهمين يروج لبيع أجهزة التسجيل المموهة والممنوعة من الاستيراد، والتي تدخل للبلد بصورة […]

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