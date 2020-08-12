سنوياً… العراق يستورد الالبان بقيمة اجمالية 3 مليار دولار

2020/08/12 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن استيراد العراق سنويا للالبان بقيمة 3 مليار دولار، مشيرة الى امكانية تحويل هذه المبال الى الداخل والاستفادة منها.وذكر بيان للوزارة، انها تتوجه لدعم الفلاحين بقوانين تشجع على إنشاء معامل لإنتاج الألبان، بتحويل المبالغ التي يتم صفرفها الى الاستيراد إلى الداخل والاستفادة منها، عن طريق […]

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