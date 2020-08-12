2020/08/12 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، عن استدعاء السفير التركي في العراق فاتح يلدز على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه انها “استدعت سفير جمهوريّة تركيا في العراق فاتح يلدز على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها القصف الأخير بطائرة مُسيّرة الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تستدعي السفير التركي في بغداد وتدعو لتوضيح ملابسات العدوان الاخير ومحاسبة مرتكبيه وكالة تقدم الاخبارية.

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