السعودية تسجل أكبر ارتفاع في إصابات كورونا

2020/08/12 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر حصيلة إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 11 يوما.وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، عن رصد 1569 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 1521 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية […]

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