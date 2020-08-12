الأسد يتعرّض لـ”هبوط ضغط” أثناء كلمته في البرلمان

2020/08/12 | 17:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء أن الرئيس السوري بشار الأسد تعرّض لحالة هبوط ضغط طفيفة أثناء كلمة له أمام مجلس الشعب.وأوضحت الرئاسة أن الرئيس الأسد عاد لإكمال كلمته بشكل طبيعي بعد توقف لدقائق وبعد تحسن حالته وسيتم عرض الكلمة كاملة على الإعلام السوري ومنصات رئاسة الجمهورية عبر وسائل التواصل عند الساعة السادسة […]

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