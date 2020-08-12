شرطة اربيل توضح حقيقة تعرض نائب بالبرلمان للضرب من قبل الاسايش

2020/08/12 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نفت شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تعرض عضو برلمان اقليم كوردستان عن الجماعة الاسلامية رجل الدين عثمان كاني كورديي الى الضرب من قبل الأمن الاسايش.وقالت الشرطة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء انه” بشأن التصريح الذي ادلى به اليوم رجل الدين عثمان كاني كورديي بتعرضه للضرب واعتقال اناس اخرين معه على […]

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