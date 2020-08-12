تسليم ملف خروقات الاراضي في المناطق المتنازع عليها الى بغداد

2020/08/12 | 17:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور، عن تسليم ملف خروقات وتجديد العقود الزراعية في المناطق المتنازع عليها الى دائرة التسجيل العقاري في بغداد.

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