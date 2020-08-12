3 وفيات و717 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

2020/08/12 | 17:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 489.

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