رئاسة كردستان تهاجم بغداد وتحملها مسؤولية تردي الواقع المعيشي في الاقليم

2020/08/12 | 17:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..شن مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، هجوما على الحكومة المركزية محملها مسؤولية تردي الواقع المعيشي والاقتصادي في الإقليم، مؤكدا عدم رضاه عن نتائج سير المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.وذكر بيان صادر عن المجلس، تلقته /المعلومة/ إن “حكومة إقليم كوردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا […]

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