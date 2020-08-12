2020/08/12 | 17:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية العراقية تطالب تركيا بتوضيح ملابسات الاعتداء الأخير ومحاسبة مرتكبيه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 17:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية تطالب تركيا بتوضيح ملابسات الاعتداء الأخير ومحاسبة مرتكبيه) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية تطالب تركيا بتوضيح ملابسات الاعتداء الأخير ومحاسبة مرتكبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).