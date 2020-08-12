2020/08/12 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى….اي نظرة موضوعية لكل الحكومات التي تأسست بعد تحرير العراق اي بعد 9-4- 2003 وحتى الحكومة الحالية يتضح لنا إنها جميعا حكومات فاشلة وسبب هذا الفشل هو فساد المسئولين جميعا ابتداء من رئاسة الجمهورية وما حولها مرورا بالبرلمان ورئاسة البرلمان وما حوله وانتهاء بالحكومة ورئاسة الحكومة وما حولها (وأقصد بما حولها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة العراق فاشلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة العراق فاشلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).