“واتس آب” قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات

2020/08/12 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر “واتس آب” اليوم من أكثر التطبيقات المستخدمة للمراسلة في العالم، لكن مستخدميه يعانون أحيانا من مزامنة بيانات مراسلاتهم عند استعمال التطبيق من أكثر من جهاز ذكي.ولحل هذه المشكلات وفقا لموقع WABetaInfo يعمل مطورو التطبيق حاليا على تطوير تقنيات تسمح باستخدام حساب “واتس آب” المرتبط برقم معين من عدة أجهزة بآن واحد، ويمكن أن …

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